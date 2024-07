3 sobremesas práticas com chocolate

Às vezes, a correria do dia a dia nos deixa com pouco tempo para nos dedicarmos à cozinha, mas a vontade de saborear um doce delicioso não desaparece. É nessas horas que as sobremesas práticas com chocolate se tornam nossas melhores amigas. Além de ser um ingrediente versátil e amado por muitos, ele também traz diversos benefícios à saúde, como a melhoria do humor e o aumento da energia.

Para otimizar o tempo sem abrir mão do sabor, escolhemos três receitas com chocolate rápidas e fáceis de preparar, ideais para matar a vontade de um doce. Confira e transforme seu dia com estas delícias!

Pudim gelado de chocolate

Ingredientes

500 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de cacau em pó

200 ml de leite

20 g de gelatina sem sabor

sem sabor 100 ml de água morna

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva a gelatina na água morna, mexendo bem. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó, o leite e a essência de baunilha. Bata por aproximadamente 4 minutos até obter uma mistura homogênea. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata por mais 2 minutos.