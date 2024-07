5 dicas para melhorar seu perfil profissional no LinkedIn

O LinkedIn é uma mídia social voltada para profissionais e negócios, conectando indivíduos de todo o mundo. Os usuários podem criar perfis detalhados, destacando suas experiências de trabalho, conquistas e informações sobre suas empresas e nichos de atuação. Além de facilitar o networking, a plataforma oferece oportunidades de emprego, tornando-se essencial para o mercado de trabalho atual.

Segundo Carol Moya, fundadora do Método LINK e reconhecida como a maior especialista em redes sociais de negócios, é necessário criar uma base sólida e validada. Coloque seu histórico profissional em uma vitrine, valorize os pontos relevantes e tenha um perfil capaz de gerar mais negócios, atração e resultado.

“Você consegue encontrar mais oportunidades no LinkedIn sendo intencional em tudo que se faz na plataforma. Do simples like à solicitação de conexão, você tem que saber como se comportar. Como eu sempre digo: não é sobre fazer amigos, é sobre fazer negócios”, destaca a profissional.