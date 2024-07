6 dicas para escolher o sócio ideal para a sua empresa

A sociedade de uma empresa pode ser responsável tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso do negócio. Logo, a escolha do sócio é um processo que deve ser realizado com muita cautela e transparência. A seguir, confira 6 dicas que te ajudarão a tomar uma decisão correta:

1. Escolha um sócio que agregue

Busque por um sócio cujas habilidades e experiências complementam as suas. Isso pode incluir competências técnicas, de gestão ou vivências em áreas específicas relevantes para o negócio. Além disso, é importante que você tenha confiança na pessoa escolhida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Alinhamento de valores e visão

Certifique-se de que o potencial sócio compartilha dos mesmos valores e possui uma visão similar para o crescimento e direção da empresa. Isso ajuda a garantir que o empreendimento se desenvolverá sem que haja divergência de opiniões no decorrer da sociedade. Os objetivos para o negócio precisam estar alinhados.