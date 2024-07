8 cuidados para ter durante o aviso prévio

Cumprir o aviso prévio é uma obrigação tanto para o empregador quanto para o empregado quando um dos lados decide encerrar o contrato de trabalho em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Durante o período, que geralmente dura 30 dias, o funcionário continua a desempenhar suas funções normalmente, enquanto o patrão tem tempo para procurar um substituto.

Nesse cenário, um ponto importante é o comportamento adequado do funcionário, que deve ser estabelecido antes mesmo do pedido de demissão. “Manter a responsabilidade no emprego atual e comunicar antecipadamente a saída poderá assegurar uma transição suave; além de deixar portas abertas, evitando que os colaboradores que ficam tenham problemas com organização das demandas”, explica Miklos Grof, CEO da Company Hero.

Dito isso, confira as condutas a serem seguidas durante o aviso prévio: