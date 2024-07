Veja o que fazer quando o bebê se engasga

O engasgo ocorre quando um objeto, alimento ou líquido bloqueia parcial ou totalmente a garganta, ou a traqueia, impedindo a respiração. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis estejam sempre atentos aos pequenos, tanto durante a alimentação quanto nas brincadeiras com objetos pequenos. Além disso, ter conhecimento sobre as técnicas corretas para contornar o engasgo pode salvar a vida do bebê ou da criança em emergências.

Pensando nisso a pediatra Kelly Oliveira, especialista em amamentação, pós-graduanda em autismo e autora do livro “Descomplicando a Introdução Alimentar”, compartilha algumas dicas para pais, cuidadores, professores de como agirem em casos de engasgos e a importância de saber fazer a manobra de Heimlich.

Reconhecendo um engasgo

É necessário antes de tudo saber diferenciar se é um engasgo ou um GAG (reflexo do vômito). O GAG é normal e esperado. Ele é um reflexo corporal que expulsa o alimento do corpo para evitar o engasgo. Se assemelha a uma ânsia. Nele, o bebê cospe para fora o que não consegue engolir.