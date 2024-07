7 vantagens do trabalho autônomo 

O trabalho autônomo refere-se a uma forma de emprego na qual profissionais oferecem serviços temporários, muitas vezes especializados, para clientes ou empresas, sem um vínculo empregatício permanente. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último trimestre de 2022 existiam mais 25,7 milhões de trabalhadores independentes no Brasil – um aumento de 4,7% em relação ao ano de 2021.

Abaixo, confira as vantagens que os profissionais independentes podem ter!

1. Flexibilidade de horários

Em muitos casos, freelancers têm a liberdade de definir seus próprios horários de trabalho, o que permite conciliar melhor a vida pessoal e profissional. Eles podem escolher quando trabalhar, seja durante o dia, à noite ou nos fins de semana, adaptando as demandas às suas preferências e necessidades.