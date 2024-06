4 características do cachorro da raça buldogue francês

Apesar do nome, uma das teorias mais aceitas sobre a origem do buldogue francês defende que ele foi desenvolvido na Inglaterra, no século XIX, como uma versão miniatura do buldogue inglês. Na época, ele ganhou popularidade entre os trabalhadores têxteis. Com a Revolução Industrial, essas pessoas se mudaram para a França para fugir do desemprego, levando consigo seus cãezinhos. Lá, a raça foi cruzada com cachorros locais, resultando nas características que conhecemos hoje. Ele rapidamente se tornou um favorito entre a boemia parisiense, incluindo artistas, escritores e modistas.

A seguir, conheça algumas características interessantes da raça buldogue francês!

1. Aspectos físicos

Pequeno e musculoso, o buldogue inglês pode medir entre 24 e 35 cm de altura na cernelha e pesar de 8 a 14 kg. Ele tem a cabeça grande e quadrada. Suas orelhas eretas, conhecidas como “orelhas de morcego”, são uma de suas marcas registradas, juntamente com olhos grandes e expressivos.