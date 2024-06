Veja o que ‘Divertida Mente 2’ ensina sobre ansiedade

Diferença entre ansiedade natural e patológica

A melhor forma de identificar quando a ansiedade está “passando do ponto” é observar os impactos dela no seu dia a dia e nas suas tarefas rotineiras. “Os sintomas de ansiedade, seja ela normal ou patológica, variam apenas na frequência e intensidade. Enquanto a ansiedade normal surge em momentos de perigo real ou ameaças imediatas, a patológica se manifesta em situações cotidianas, com uma intensidade maior que pode causar outros problemas e afetar a saúde mental e física do indivíduo”, explica Dr. Flávio H. Nascimento.

Conforme o médico, quando a ansiedade se torna patológica, ela gera sintomas muito característicos como dor no peito, taquicardia, sudorese e dores de cabeça.

Sintomas de ansiedade

A ansiedade, como mostrado no filme da Disney, pode ser identificada por meio de alguns sintomas. São eles: