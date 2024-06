7 dicas para afastar formigas do pote de ração

É comum que as formigas se sintam atraídas pela ração do cachorro ou do gato devido ao odor do alimento. No entanto, é muito importante manter esses insetos longe para garantir a saúde dos animais de estimação e a qualidade da alimentação, evitando contaminação. Por isso, é essencial adotar alguns cuidados para afastá-las do comedouro do seu pet. Confira!

1. Limpeza diária

Mantenha o local em que você coloca o pote de ração do animal sempre limpo. Lembre-se de retirar qualquer migalha ou resto de comida que possam cair no chão. Isso ajuda a evitar que as formigas sejam atraídas pelo cheiro da comida.

2. Controle as porções

Evite deixar a ração exposta por longos períodos. Sirva apenas a quantidade que seu cachorro ou gato consome em cada refeição. Assim, você evita acúmulo de alimento que atrai as formigas.