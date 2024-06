5 benefícios da quiropraxia para a saúde do corpo

A quiropraxia é uma abordagem terapêutica baseada na ideia de que o alinhamento adequado da coluna vertebral e das articulações pode influenciar significativamente a saúde geral do corpo. Para isso, os quiropraxistas utilizam uma série de técnicas manuais, como ajustes e manipulações, para corrigir desalinhamentos, aliviar a dor, melhorar a mobilidade e restaurar a função normal do sistema nervoso.

De acordo com o fisioterapeuta e especialista em quiropraxia José Ordenes, a técnica é segura e ajuda a melhorar bastante tanto as dores, quanto a mobilidade do paciente. “A quiropraxia reúne diversas técnicas de manipulação das articulações para melhorar a dor e a mobilidade tanto da coluna como das articulações de membros de uma forma altamente eficaz”, explica.

Abaixo, José Ordenes explica um pouco mais sobre a técnica. Confira!