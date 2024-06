Veja como preparar receitas deliciosas que auxiliam no bem-estar do corpo

Os chás detox são ideais para ajudar no funcionamento do corpo, pois são formulados com uma combinação de ervas e ingredientes naturais que auxiliam na eliminação de toxinas e no fortalecimento do sistema imunológico. Dessa maneira, eles promovem a digestão saudável, aumentam a hidratação e estimulam o metabolismo, contribuindo para uma sensação geral de bem-estar.

A seguir, confira 5 chás detox para começar a semana!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chá verde com gengibre e limão-siciliano

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de chá verde

2 rodelas finas de gengibre

Suco de meio limão-siciliano

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva e adicione o chá verde e o gengibre. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano e o mel. Sirva quente.