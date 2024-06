Horóscopo semanal: previsão dos signos de 24 a 30 de junho de 2024

Os próximos dias serão favoráveis para equilibrar as relações (Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Nesta semana, o Sol no signo de Câncer, em conjunção com Vênus e Mercúrio e em quadratura com Netuno, trará emoções flutuantes e intensas, dificultando a clareza. A sensibilidade elevada demandará acolhimento dos sentimentos para encontrar equilíbrio. Por outro lado, Mercúrio e Vênus, em conjunção e em bom aspecto com Marte, favorecerão o equilíbrio das relações. Marte em Touro, em harmonia com Mercúrio e Vênus, possibilitará ações claras, conscientes e harmoniosas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Áries O momento será propício para o ariano iluminar questões do passado, especialmente em relação a desconfortos (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock)

O contato com suas memórias e lembranças nutrirá sua alma e equilibrará as emoções neste período. Dedicar mais tempo para acolher-se e cuidar de sua criança interna ajudará bastante. Também, estar com familiares e pessoas próximas, proporcionará bem-estar. Será um bom momento para iluminar questões do passado, especialmente em relação a desconfortos, com a possibilidade de segredos virem à tona para serem esclarecidos. Na vida financeira, a energia para conquistar seus objetivos aumentará, impulsionando sua produtividade. Touro Mais vitalidade e clareza impulsionarão a batalha do taurino por independência nesta semana (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock) Mais vitalidade e clareza impulsionarão sua batalha por independência nesta semana, ajudando a fazer valer sua vontade e a defender seu espaço. Utilizar essa energia com consciência trará excelentes resultados, evitando conflitos e ações precipitadas. Direcionar essa força com sabedoria proporcionará grandes conquistas.

Você entrará em uma fase na qual a necessidade de desacelerar, especialmente nos contatos sociais, se tornará evidente. Logo, quando preciso, volte a atenção para sua casa, família e pessoas próximas. Assimilar tudo que tem vivido e filtrar o que realmente merece permanecer em seu interior será crucial. Gêmeos O geminiano viverá uma fase de organização em sua vida financeira (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock) Você viverá uma fase de organização em sua vida financeira, tomando consciência da forma como lida com seu dinheiro e focando o que deseja conquistar para alcançar mais conforto e estabilidade. Contudo, poderá gastar com coisas desnecessárias em uma busca inconsciente por conforto emocional. Para evitar isso, firme-se em seus valores internos e cuide de sua energia e espiritualidade. Atenção redobrada nas negociações, pois a possibilidade de enganos será maior. Na vida social, um novo movimento se iniciará, trazendo a disposição para conhecer novos lugares e pessoas, sair da rotina e compreender com mais flexibilidade o ponto de vista alheio. Câncer A sensibilidade do canceriano estará em alta, assim como o brilho pessoal (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock) Nesta semana, a sensibilidade estará em alta, assim como o brilho pessoal e a facilidade para se harmonizar com as pessoas ao seu redor. Práticas espirituais ajudarão a cuidar da energia, reduzindo a absorção de energias externas.

Uma nova fase financeira começará, demandando melhor organização e administração dos recursos. Haverá boas oportunidades de negociações e contratos. Os movimentos em grupos de amigos continuarão intensos, e você terá mais confiança para liderar. Leão O leonino passará por uma fase de encerramentos, despertando a necessidade de isolamento e introspecção (Imagem: Olexandra Simkina | Shutterstock) Você passará por uma fase de encerramentos, despertando a necessidade de isolamento e introspecção, com o barulho externo causando incômodo. Rever o último ano ajudará a obter clareza sobre ciclos que precisam ser encerrados e definir novos objetivos. Por sua vez, o contato maior com a espiritualidade contribuirá para o equilíbrio. Profissionalmente, a energia para batalhar pelas conquistas se manterá elevada.