4 características do cachorro da raça boston terrier 

O boston terrier, também conhecido como o “cavalheiro americano”, é uma raça originada nos Estados Unidos no final do século XIX. Como o próprio nome sugere, sua criação começou em Boston, Massachusetts, a partir do cruzamento entre buldogues e terriers ingleses, com o objetivo de desenvolver um cão pequeno, musculoso e de temperamento equilibrado. Rapidamente ele ganhou popularidade entre os norte-americanos devido ao seu porte elegante, personalidade amigável e adaptabilidade a diferentes ambientes urbanos.

A seguir, conheça algumas características interessantes da raça boston terrier!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Aspectos físicos

O boston terrier é um cachorro de porte pequeno a médio, podendo medir entre 38 e 43 cm e pesar de 4,5 a 11,35 kg. Ele tem a cabeça quadrada e plana na parte superior, olhos grandes e expressivos. Suas orelhas são pequenas e eretas, enquanto o focinho é curto e ligeiramente achatado, característica herdada de seus ancestrais buldogues.