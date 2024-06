Veja cuidados em viagens para quem tem condições vasculares

Durante as viagens, passar horas sentado em um carro ou avião tende a afetar a circulação sanguínea. Por isso, no período de férias, indivíduos com problemas vasculares devem tomar precauções extras. A preocupação com a trombose, por exemplo, tem crescido.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a condição afeta 1 em cada 1.000 pessoas no mundo. Contudo, pequenas mudanças de hábitos e cuidados específicos podem manter a saúde das veias e artérias durante a viagem.

Para entender como o longo período sentado durante essas viagens agrava os sintomas da trombose, a especialista em Cirurgia Vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) Carol Mardegan ressalta a importância da prevenção.