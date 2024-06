6 filmes para entender a luta LGBTQIAPN+

“Súplicas Atendidas: Os Arquivos de Capote” é um documentário envolvente que mergulha na vida e obra do renomado escritor Truman Capote. Focado em seu polêmico romance inacabado “Súplicas Atendidas”, o filme explora como Capote expôs os segredos da elite nova-iorquina dos anos 1970, resultando em um escândalo que abalou sua carreira e vida pessoal. Por meio de entrevistas, imagens de arquivo e análises literárias, o documentário revela a complexidade dele como autor e figura pública, destacando seu brilhantismo literário e as controvérsias que o cercaram.

A luta pelos direitos LGBTQIAPN+ é uma jornada rica e complexa, marcada por desafios, resistências e conquistas. Para entender melhor essa trajetória, o cinema é um poderoso meio de reflexão e empatia, permitindo que as histórias e as experiências dessa comunidade sejam amplamente conhecidas e reconhecidas. A seguir, apresentamos seis filmes essenciais que capturam diferentes aspectos da luta LGBTQIAPN+, desde momentos históricos cruciais até batalhas pessoais e coletivas por igualdade e aceitação. Confira!

Com roteiro de Wanuri Kahiu e Jenna Bass, “Rafiki” conta a história de Kena (Samantha Mugatsia) e Ziki (Sheila Munyiva), duas jovens quenianas amigas cujas famílias são rivais políticas. As garotas se apoiam na busca por seus sonhos, e a relação de amizade se transforma em um romance em plena sociedade conservadora, extremamente homofóbica e violenta. Elas decidem viver essa paixão às escondidas, desafiando a sociedade queniana.

Onde assistir: YouTube.

3. Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016)

“Moonlight: Sob a Luz do Luar” narra a trajetória de um jovem negro que vive em um bairro violento enquanto ele descobre a própria identidade (Imagem: Reprodução digital | A24 e Plan B Entertainment Pastel Productions)

Vencedor do Oscar de melhor filme em 2017, “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, de Tarell Alvin McCraney, conta a história de Chiron (Trevante Rhodes), um jovem negro que cresce em um bairro violento de Miami. Dividido em três capítulos, o filme acompanha a infância, a adolescência e a vida adulta do protagonista, explorando as suas lutas de identidade, sexualidade e pertencimento. Além disso, explora com profundidade as suas emoções, revelando as dificuldades que enfrenta ao tentar encontrar o seu lugar no mundo.

Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

4. Stonewall – Onde O Orgulho Começou (2015)

“Stonewall – Onde O Orgulho Começou” retrata a história de um jovem gay que, após ser expulso de casa, descobre novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta (Imagem: Reprodução digital | Centropolis Entertainment)

Dirigido por Roland Emmerich, o filme “Stonewall – Onde O Orgulho Começou” retrata a história do jovem Danny Winter (Jeremy Irvine), que, após ser expulso de casa pelo pai por ser gay (em 1960), se muda do interior para Nova York. Na cidade grande, ele é acolhido por um grupo LGBTQIA+ e descobre novas ideias políticas e as dificuldades da vida adulta, como a violência e a repressão policial.