6 dicas para melhorar a linguagem corporal e o poder de influência

A linguagem corporal é uma parte essencial da comunicação humana, frequentemente transmitindo mais informações do que a fala. Gestos, expressões faciais, postura e movimentos podem refletir os sentimentos e as verdadeiras intenções da pessoa. Quando aliada à mensagem verbal, também reforça a clareza e a sinceridade do que está sendo comunicado.

A linguagem corporal é uma das precursoras do sucesso em negociações, vendas e apresentações pessoais. Segundo Fernanda de Morais, mentora de posicionamento de carreira, dominar este tipo de linguagem pode aumentar significativamente a capacidade de influenciar e liderar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, a seguir, ela dá algumas dicas para dominar a linguagem corporal. Confira!