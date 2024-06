Veja os sinais da síndrome do impostor e como tratá-la

A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico que, segundo dados do International Journal of Behavioral Science, afeta cerca de 70% da população mundial, especialmente no ambiente profissional. Caracterizada por uma sensação persistente de inadequação e dúvida sobre suas próprias habilidades, essa condição pode ter um impacto significativo na vida dos indivíduos.

Causas da síndrome

A síndrome do impostor é uma condição psicológica em que indivíduos competentes e bem-sucedidos têm dificuldade em internalizar suas realizações, vivendo com o medo constante de serem expostos como “fraudes”, explica a psicóloga clínica Tatiane Paula.

“As causas dessa síndrome são variadas e incluem fatores familiares e sociais, como crescer em ambientes onde o sucesso é altamente valorizado e o fracasso severamente criticado. Traços de personalidade, como perfeccionismo e alto neuroticismo, também contribuem, assim como experiências passadas que minaram a autoconfiança e reforçaram crenças de inadequação”, acrescenta.