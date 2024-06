Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de junho de 2024

Marte em Touro formará um aspecto tenso com Plutão , proporcionando mais coragem para enfrentar os traumas. Porém, isso também trará uma irritabilidade acentuada devido ao medo do abandono. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

O Sol encerrará a sua temporada em Gêmeos e entrará em Câncer no dia 21 de junho. Além disso, durante toda a semana, o Astro-Rei seguirá em conjunção com Vênus e Mercúrio e fará aspecto tenso com Netuno. Esses movimentos indicam a tendência a criar fantasias e ilusões, o que gerará frustrações com mais facilidade. Logo, será importante se atentar a essa questão para que ela não traga grandes prejuízos.

Ainda neste período, as emoções estarão mais afloradas. Você poderá se deparar com sensações estranhas e difíceis de decifrar, o que irá gerar incômodos. Para lidar com tudo isso, procure acolher os sentimentos e cuidar da sua criança interior. Afinal, as memórias da infância guardam informações importantes. Por fim, tenha cautela com os gastos impulsivos na intenção de encontrar conforto emocional.

Você viverá uma fase introspectiva em sua vida. Isso porque haverá a tendência a um contato maior com lembranças e memórias antigas. De modo geral, isso será uma boa oportunidade para iluminar a relação com o seu passado e perceber como ele afeta o seu presente.

Nesta semana, as suas emoções oscilarão com uma frequência maior. Você se afetará de maneira significativa por tudo o que acontecer nas relações. Para encontrar o equilíbrio, ao invés de esperar que alguém supra as suas necessidades emocionais, lembre-se de acolher a si.

Ainda neste período, tome cuidado com a tendência a agir de maneira impulsiva e arrogante. Por fim, o setor social será bastante movimentado. A semana será propícia para sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas. Além disso, você desenvolverá mais flexibilidade para compreender o ponto de vista do outro e modificar o seu. Atente-se apenas a algumas negociações, pois elas poderão gerar frustrações.

Fase de bastante energia e vitalidade para ir em busca do que deseja, para assumir quem é e batalhar por sua autonomia e independência. No caso, aproveite este momento e direcione bem o seu foco. Desse modo, evitará iniciar atividades que não conseguirá cumprir.

Com a chegada do Sol no seu signo, você terá mais confiança e energia para dar andamento aos projetos. Contudo, a sua sensibilidade estará mais aflorada, o que poderá te confundir. Para equilibrar-se, proteger-se e ter mais clareza do que realmente quer, cuide da sua energia e se dedique às práticas espirituais.

Fase de encerramentos em sua vida. Será provável que sinta a necessidade de desacelerar, voltar a atenção para o lado interno e mergulhar em seu interior. Além disso, procure encarar os fantasmas internos e busque compreender o que viveu no último ano e as lições aprendidas. Desse modo, poderá finalizar o que é necessário.

Ainda neste período, o setor profissional se mostrará intenso. Você terá bastante energia para batalhar pelos seus ideais. Ademais, haverá uma grande chance de diversos movimentos acontecerem. Para equilibrar esses dois lados, tente direcionar a sua energia para o que realmente é importante, mas não se esqueça de ficar em silêncio e entrar em contato com o seu interior.

Virgem

O virginiano viverá um momento propício para se conectar com os seus propósitos e tudo o que faz a alma vibrar (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Período movimentado na sua vida, especialmente no campo profissional. Será possível que algumas mudanças ocorram e abalem a sua segurança emocional, levando-o(a) a instabilidade e mudanças de humor. Mesmo que seja algo desafiador, use sua criatividade e intuição para solucionar os problemas. Também observe como as transformações estão abrindo caminhos e trazendo benefícios.

Ainda nesta semana, o momento se mostrará propício para se conectar com os seus propósitos e tudo o que faz a alma vibrar. Além disso, será importante estar perto de pessoas que compartilham ideais de vida parecidos com os seus. Isso te ajudará a acalmar os ânimos e a se equilibrar.

Libra

O momento será ideal para o libriano colher os frutos dos seus esforços profissionais (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de colher os frutos dos seus esforços profissionais. Haverá a possibilidade de receber o reconhecimento dos seus superiores ou de pessoas que admira. Ainda neste período, tenderá a encontrar mais harmonia nos relacionamentos, especialmente no trabalho.

Com isso, poderá realizar parcerias que lhe tragam bastante crescimento. Entretanto, atente-se à propensão a se enganar com alguém ou criar muitas expectativas em relação a algo e vir a se frustrar. Por fim, o desejo de sair da rotina e conhecer novas pessoas se fará bem presente.

Escorpião

A tendência é que o escorpiano se sinta mais otimista (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Após um período de maior conexão com suas sombras e dores, a tendência será que se sinta mais otimista. Além disso, você desejará se expandir e se conectar com tudo aquilo que está alinhado com as suas crenças.

Ainda nesta semana, o momento se mostrará propício para se dedicar ao autoconhecimento e ao estudo da espiritualidade. Afinal, isso te ajudará a aprender mais sobre si e a se equilibrar. No entanto, tome cuidado com caminhos que parecem encantadores, mas que, na verdade, são ilusórios e enganosos. Ao manter o senso de realidade, poderá desfrutar muito bem desta fase.

Sagitário

As emoções do sagitariano estarão mais intensas e oscilantes (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

As emoções estarão mais intensas e oscilantes, o que irá te afetar de maneira significativa. Ao longo desse movimento, você buscará o apoio das pessoas que ama e que lhe trazem segurança emocional. Porém, também será preciso que perceba a importância de oferecer apoio a si.

Desse modo, poderá tomar consciência do que consegue fazer sozinho(a). Ademais, uma nova fase se iniciará em sua vida. Você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Com isso, haverá a possibilidade de iluminar as dores, ressignificar o que viveu e se desapegar dos padrões negativos.

Capricórnio

O capricorniano viverá uma fase importante no setor afetivo (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você viverá uma fase importante no setor afetivo. A tendência será que compreenda melhor o outro e tenha mais habilidade para encontrar o equilíbrio na relação. Todavia, o desejo de viver fortes emoções poderá te levar a agir de forma impositiva, colocando muita expectativa na pessoa amada e tendo dificuldade para respeitar o espaço alheio.

Portanto, atente-se a isso e controle os ânimos. Tome cuidado também com a possibilidade de esperar do outro mais do que ele pode oferecer. Afinal, isso o(a) frustrará e fará com que desperdice a sua energia em algo que não tem futuro. Por fim, observe as carências e fugas internas que te levam às ações nocivas.

Aquário

O aquariano viverá um período de conexão com o seu brilho pessoal (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Período de conexão com o seu brilho pessoal. Também será uma fase boa para se conectar com os seus dons e talentos, bem como se dedicar às artes. Tome cuidado apenas com a tendência a se iludir consigo e com as situações que surgirem, se deixando levar pelos desejos do ego e mascarando a realidade.

Ainda nesta semana, o ambiente familiar ficará mais agitado. Haverá a possibilidade de que os ânimos exaltados aumentem os conflitos. Para evitar desentendimentos desnecessários, atente-se a essa questão e busque controlar os impulsos.

Peixes

A fase proporcionará uma conexão profunda do pisciano com o seu brilho pessoal (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Após um movimento introspectivo e de uma fase de maior conexão com a família e as memórias, um novo ciclo se iniciará em sua vida. Essa fase proporcionará uma conexão profunda com o seu brilho pessoal e o fortalecimento da sua identidade.

Ao longo destes dias, você buscará viver momentos mais alegres e descontraídos. Surgirá a oportunidade de se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou um novo projeto. Apesar disso, cuidado com a possibilidade de se enganar e criar muitas expectativas na relação. Por fim, o setor social ficará mais agitado. Você terá muita vontade de sair da rotina.

Por astróloga Thaís Mariano