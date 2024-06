7 tipos de vitaminas e em quais alimentos encontrá-las

Veja a importância de cada uma delas para o funcionamento adequado do corpo

A vitamina A possui papel fundamental no crescimento, desenvolvimento e manutenção dos ossos. Ela também fortalece o sistema imunológico e protege as células contra danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento celular. Pode ser encontrado em alimentos de origem vegetal e animal, tais como:

As vitaminas são nutrientes que desempenham papéis fundamentais no funcionamento adequado do corpo humano. Sem elas, diversos processos metabólicos, imunológicos e regenerativos ficariam comprometidos, afetando a saúde e o bem-estar. Cada uma delas possui funções específicas que vão desde a manutenção da visão e da pele até a formação de células sanguíneas e a proteção contra danos oxidativos.

Fígado;

Leite fortificado;

Ovos;

Mamão;

Melão;

Abacaxi;

Cenoura;

Batata-doce;

Espinafre;

Couve.

2. Vitamina E

A vitamina E ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, que são moléculas instáveis produzidas pelo corpo em resposta ao estresse ambiental, como poluição e radiação ultravioleta. Além disso, auxilia no funcionamento do sistema imunológico, ajudando a combater infecções. Também é importante para a saúde da pele. Ela está presente em:

Óleos vegetais (óleo de girassol e óleo de gérmen de trigo);

Oleaginosas e sementes (nozes, amêndoas e sementes de girassol);

Espinafre;

Brócolis;

Abacate.

3. Vitamina C

A vitamina C é um antioxidante poderoso que ajuda na proteção das células contra danos. Ela também é essencial para a síntese de colágeno, absorção de ferro não-heme (de origem vegetal) e função imunológica.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.