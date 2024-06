Veja os sintomas da conjuntivite e como se proteger dela

A conjuntivite é uma inflamação ou infecção da conjuntiva, a fina membrana transparente que reveste a parte interna das pálpebras e a superfície do olho. Essa condição pode ser causada por diversos fatores, incluindo infecções virais ou bacterianas, alergias, irritações provocadas por substâncias químicas ou corpos estranhos e, até mesmo, por doenças autoimunes.

Embora os casos da doença possam ocorrer ao longo do ano, recentemente o H.Olhos – Hospital de Olhos em São Paulo, integrante da Rede Vision One –, observou um aumento significativo no número de diagnósticos. “Dos 6.180 pacientes atendidos nas unidades da capital e do ABC Paulista durante o mês de abril, 844 estavam com conjuntivite. Foram 177 casos a mais que em março, um crescimento de cerca de 26%, sendo que em fevereiro a doença ocular foi diagnosticada em 647 pacientes”, afirma o Dr. Pedro Antonio Nogueira Filho, oftalmologista especialista em córneas, chefe do Pronto-Socorro do H.Olhos.

Sintomas da conjuntivite

Alguns dos sintomas da conjuntivite são olhos vermelhos que coçam muito, pálpebras inchadas, sensação de areia e lacrimejamento. A doença, quando é do tipo viral ou bacteriana, pode ser facilmente transmitida.