Ele é lembrado por seu compromisso inabalável com a propagação do Evangelho

Em 11 de junho, é celebrado o Dia de São Barnabé, conhecido como “filho da consolação” e companheiro de Paulo. Originário de Chipre, se destacou como um generoso benfeitor e um motivador da fé. Ele foi o primeiro a acolher e integrar Paulo em sua comunidade cristã, mesmo diante de seu passado controverso, demonstrando um exemplo notável de acolhimento e perdão.

Juntos, eles empreenderam numerosas missões evangelísticas, difundindo os ensinamentos de Cristo com zelo e dedicação. São Barnabé é lembrado não apenas por sua generosidade e coragem, mas também por seu compromisso inabalável com a propagação do Evangelho. Apesar de não fazer parte dos 12 apóstolos originais, seu papel fundamental na disseminação da fé cristã lhe rendeu o título de apóstolo.

Por isso, a seguir, confira 3 orações para o Dia de São Barnabé!