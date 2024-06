Aprenda a reconhecer relações tóxicas e abusivas

Reconhecer uma relação tóxica ou abusiva é um passo essencial para a manutenção da saúde física e mental. Segundo a médica psiquiatra Dra. Jéssica Martani, esse tipo de relação demanda atenção especial. A vítima envolvida em um relacionamento que não é saudável pode passar anos infeliz e, em casos mais graves, até correr perigo dentro dessa dinâmica. Possíveis transtornos mentais do parceiro podem agravar a situação.

“O Transtorno de Personalidade Narcisista, por exemplo, é facilmente identificado em pessoas que passam muito tempo se preocupando com a própria aparência, com as qualidades físicas e habilidades. Querem ser sempre o centro das atenções, tem dificuldade em reconhecer ou considerar os sentimentos e necessidades dos outros, possui fantasias frequentes de sucesso ilimitado e com histórico de relacionamentos os quais muitas vezes superficiais e baseados no que os outros podem fazer por ele, alerta a psiquiatra”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Dra. Jéssica Martani alerta que “essas pessoas demonstram ainda charme e atenção no início da relação, mas rapidamente começam a exigir atenção constante, desconsiderar os sentimentos do parceiro e manipulá-lo emocionalmente”, completa.