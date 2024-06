7 raças dos cachorros de desenhos animados 

Conheça as características de alguns dos animais que fazem sucesso na TV

Os cachorros, com sua lealdade inabalável, alegria contagiante e amor incondicional, ocupam um lugar especial nos corações das pessoas em todo o mundo. Tão profunda é a conexão entre humanos e cães que muitos desses adoráveis animais são representados em desenhos animados, tornando-se personagens queridos que encantam tanto crianças quanto adultos.

O dogue alemão é uma das maiores raças de cachorro do mundo, destacando-se pelo corpo robusto. Ele possui olhos expressivos, mandíbulas fortes e orelhas naturalmente caídas. Apesar de sua grandeza, é um cão gentil e afetuoso, com uma personalidade dócil e adora estar perto de seus tutores.

2. Pluto (bloodhound)

Amigável e carinhoso, o Pluto é da raça bloodhound, conhecida por suas orelhas longas e caídas (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

O bloodhound é uma raça conhecida por suas orelhas longas e caídas, bem como por sua incrível capacidade olfativa. Outra característica que destaca esse cão são os olhos caídos e o rosto com dobras. É um pet amigável e carinhoso, com uma disposição gentil – convivendo bem com crianças e outros animais de estimação.