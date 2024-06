5 cidades brasileiras para curtir o inverno

Apesar de o Brasil ser associado ao calor e às praias tropicais, o país também oferece destinos encantadores para quem busca experiências únicas durante o inverno. Com paisagens deslumbrantes, clima ameno e variedade de atividades, algumas cidades se destacam como locais perfeitos para aproveitar a estação mais fria do ano. Por isso, listamos as 5 melhores para você incluir no roteiro e curtir o clima do período sem sair do país. Confira!

1. Campos do Jordão – São Paulo

Campos do Jordão oferece uma ampla gama de atividades e uma culinária perfeita para aproveitar o período (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão é o refúgio perfeito para os amantes do frio. Situada na Serra da Mantiqueira, a cidade oferece um clima ameno, chalés charmosos e uma ampla gama de atividades, como passeios de teleférico, trilhas ecológicas e visitas ao famoso Parque Amantikir. A culinária local, rica em fondues, trutas e chocolates, completa a experiência.