Veja como incluí-los na dieta pode melhorar a vida sexual do casal

Além dos benefícios sexuais, eles também podem melhorar a energia e qualidade de vida. “Todos esses alimentos contêm propriedades que estimulam a circulação sanguínea e facilitam a produção de hormônios, que melhoram a libido e também a disposição mental, sendo importante incluí-los no cardápio do dia a dia para alcançar o seu efeito afrodisíaco”, completa.

“Alimentos afrodisíacos são aqueles que possuem algum nutriente com propriedades estimulantes sexuais, aumentando o apetite sexual tanto dos homens quanto das mulheres”, explica a nutricionista Solange Ventura.

A melhor maneira de melhorar a vida sexual do casal é por meio do desejo e disposição de ambos, mas sempre existe alguma forma de dar aquela ajudinha que está faltando. Às vezes existe desejo, porém falta disposição ou algum outro fator; nessa hora, os alimentos afrodisíacos podem ser uma boa opção.

A seguir, confira 10 alimentos com propriedades afrodisíacas para apimentar a relação!

1. Banana

Comer banana eleva a quantidade de serotonina no sangue. Com isso, a pessoa fica com o humor mais elevado e mais relaxada.

2. Café

Uma xícara de café pode ajudar a aumentar a sua libido.