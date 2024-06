5 filmes de comédia para assistir no final de semana

Confira nossa seleção com opções para garantir boas gargalhadas, ideal para momentos de lazer com amigos ou familiares

O final de semana é o momento perfeito para relaxar, esquecer dos problemas e se divertir com amigos e família. Para isso, nada melhor do que juntar todo mundo no sofá, preparar a pipoca e dar boas risadas com filmes que trazem leveza e alegria. Se você está procurando por opções de comédias para tornar seu fim de semana ainda mais especial, confira cinco filmes que prometem arrancar gargalhadas e proporcionar momentos inesquecíveis!

1. Ressaca de Amor (2008)

A trama “Ressaca de Amor” envolve um compositor de música de TV que decide ir ao Havaí depois de um término de relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

“Ressaca de Amor” é uma comédia romântica dirigida por Nicholas Stoller. A história segue Peter Bretter (Jason Segel), um compositor de música de TV, que é devastado quando sua namorada, a famosa atriz Sarah Marshall (Kristen Bell), termina com ele abruptamente.