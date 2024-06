6 receitas de chás detox para os dias frios

Os chás detox são uma ótima pedida para os dias frios, principalmente para quem deseja se aquecer e manter a saúde do organismo. Para isso, eles podem ser preparados de forma simples e com diferentes tipos de ervas. A seguir, indicamos 6 receitas de chás detox para você ajudar a eliminar as toxinas do corpo e espantar o frio. Confira!

Chá de cavalinha com limão e canela

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha

250 ml de água

1 rodela de limão com casca

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Enquanto isso, coloque a canela, o limão e a cavalinha em uma xícara. Desligue o fogo, despeje a água sobre os ingredientes, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após, coe o chá com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá de gengibre com abacaxi

Ingredientes

1 l de água

Casca de 1 abacaxi picada

de 1 abacaxi picada 4 rodelas de gengibre

1 colher de sopa de cravo-da-índia

2 canelas em pau

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água, a casca de abacaxi, o gengibre, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio por 20 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.