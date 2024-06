9 alimentos que ajudam a melhorar a hidratação da pele

Veja como o cuidado com a alimentação pode ajudar a mantê-la saudável e longe do ressecamento

“Mas outra causa bastante comum é a baixa ingestão de água. O risco de pele seca ou desidratada aumenta com a idade. Além disso, a genética pode influenciar a qualidade de hidratação da pele”, esclarece.

Manter a pele bem hidratada é fundamental para uma aparência saudável. No entanto, a falta de hidratação, aliada aos maus hábitos, também pode causar a sensação frequente de estiramento e aspereza, afetando uma das principais funções da pele: a de barreira protetora.

Além dos cuidados diários, como o uso de produtos hidratantes, e da ingestão adequada de água, a alimentação desempenha um papel importante na saúde cutânea. Diversos alimentos são naturalmente ricos em água e nutrientes que podem melhorar a hidratação. Abaixo, conheça alguns deles!

1. Pepino

O pepino, além de ser um hidratante natural, é rico em vitamina C e sílica, o que lhe confere propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Sua abundância de antioxidantes auxilia na luta contra os radicais livres, que aceleram o processo de envelhecimento da pele.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.