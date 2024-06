Veja como o coração e o cérebro influenciam a vida emocional

No Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, diversos casais saem para comemorar e, sem dúvidas, o símbolo do coração sendo relacionado ao amor é visto de muitas formas. A ciência mostra que a paixão entre duas pessoas vai além do romance e envolve uma interação interessante entre o coração e o cérebro. As emoções que sentimos, desde o frio na barriga do primeiro encontro até a tranquilidade de um relacionamento estável, são resultados de uma parceria em que o coração e o cérebro trabalham juntos.

Embora seja amplamente aceito que o cérebro é o comandante das nossas reações emocionais, ainda há questionamentos sobre o papel do coração nesse cenário. Por isso, descubra a complexa ligação entre esses órgãos quando se trata de emoções!

A relação entre o amor e o coração

De acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, é possível observar efeitos do sentimento de amor no coração, mas eles são passageiros e não causais. “A saúde emocional está muito relacionada ao funcionamento do coração, pois, por exemplo, durante sentimentos positivos, há a liberação de hormônios do bem-estar, como a serotonina e a dopamina, que contribuem para manter a pressão arterial mais regular, reduzindo também o estresse, o que afeta positivamente o coração”.