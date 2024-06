3 simpatias juninas para atrair amor e fortalecer os relacionamentos

As festividades juninas são marcadas por tradições, danças, comidas típicas e, claro, simpatias que prometem trazer sorte e amor a quem as pratica. Neste ano, o clima não será diferente, especialmente com a entrada de Vênus — planeta do amor — em Câncer durante o final de junho e o início de julho, que promete deixar as emoções à flor da pele.

“Essa época do ano, com festas juninas e festas julinas, é perfeita para cultivar relacionamentos e atrair boas energias amorosas. As tradições e rituais desses momentos são um terreno fértil para atrair boas energias”, diz o astrólogo Gabu Camacho. Segundo ele, a astrologia oferece diversas formas de canalizar essas energias, especialmente por meio das casas 5 e 7 do Mapa Astral, que representam o romance e as parcerias sérias, respectivamente.

A seguir, ele ensina algumas simpatias para esta época do ano!