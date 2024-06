Entenda o processo de desenvolvimento da comunicação de crianças

No entanto, é importante reconhecer que o desenvolvimento da comunicação nem sempre ocorre de maneira uniforme para todas as pessoas, especialmente durante a infância. Algumas crianças podem enfrentar desafios que afetam sua capacidade de se comunicar, o que pode impactar suas interações sociais, emocionais e acadêmicas.

A comunicação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano. Por meio da linguagem, da fala e de gestos, conseguimos estabelecer conexões com outras pessoas, construir relacionamentos significativos e expressar emoções e necessidades.

Primeiros passos na comunicação

A partir dos seis meses, a jornada da comunicação se intensifica. “As vocalizações e os balbucios se tornam mais frequentes, e a criança começa a brincar com esses sonzinhos”, destaca a fonoaudióloga. “Aos 12 meses, as primeiras tentativas de palavras surgem, assim como as imitações de caretas e a necessidade de se comunicar, de ter contato com o outro”, acrescenta.

Com 18 meses, as primeiras palavras já fazem parte do vocabulário da criança, que, segundo Lourena Costa, “já tem por volta de 30 a 50 palavras”. Aos 2 anos, um boom no desenvolvimento da fala acontece: “a criança passa de 50 para 200 a 300 palavrinhas, aprimorando seu vocabulário e, aos 3 anos, já fala frases, sendo muito bem compreendida”. Nessa fase, a criança já entende tudo que se fala para ela e começa a ter noção espacial de realidade, além de realizar jogo compartilhado e entender comandos verbais mais complexos.

Fonoaudiologia como aliada no neurodesenvolvimento

A fonoaudiologia atua como guia nesse processo crucial, identificando dificuldades e direcionando o desenvolvimento da fala e da linguagem. Quando existe qualquer dificuldade nesse processo, os fonoaudiólogos orientam e direcionam esse desenvolvimento.