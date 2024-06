5 receitas práticas e saudáveis para os dias frios

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Em seguida, acrescente a abóbora e a cenoura. Cubra com água e regue com um fio de azeite. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo até que os legumes estejam macios.

Com a chegada dos dias frios, muitas dúvidas surgem sobre como se alimentar melhor nesta época do ano. O corpo pede refeições mais quentes e substanciais, e o desafio é equilibrar o desejo por comidas reconfortantes com a necessidade de manter uma alimentação saudável. Porém, é possível preparar refeições que atendam a essas necessidades sem comprometer a saúde.

Em uma panela grande, coloque água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para ferver. Adicione os noques e cozinhe até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue os aspargos até ficarem dourados. Adicione os nhoques cozidos à frigideira e mexa delicadamente para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Em um recipiente, amasse as batatas-doces com um garfo até obter um purê. Adicione o ovo e o sal e misture. Adicione a farinha de trigo integral aos poucos, até a massa ficar macia e não grudar nas mãos. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços de aproximadamente 2 cm.

Retire a panela do fogo e deixe esfriar um pouco. Usando um mixer, triture os legumes cozidos até obter um creme liso e homogêneo. Tempere o creme com sal e pimenta-do-reino. Sirva o creme com o iogurte e o coentro.

Gradualmente, adicione os ingredientes secos aos líquidos, mexendo até obter uma massa homogênea. Por último, incorpore pedaços de chocolate amargo na massa. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 25 minutos. Sirva em seguida.

Abra a massa com um rolo em uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo até obter um círculo grande o suficiente para forrar uma forma de torta. Forre a forma de torta com a massa, pressionando bem nas laterais e no fundo. Fure o fundo da massa com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire do forno e reserve.

No liquidificador, bata os ovos com o creme de leite de amêndoas e o tofu até obter um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as rodelas de abobrinha e alho-poró sobre a massa. Despeje a mistura batida, garantindo que tudo fique bem coberto. Decore com algumas rodelas de abobrinha e alho-poró. Leve a torta ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Decore a torta com ramos de endro fresco e sirva!

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 cenouras picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 batatas picadas

1 abobrinha picada

4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione as cenouras, as batatas e a abobrinha e refogue por 4 minutos. Acrescente a lentilha à panela e misture bem com os vegetais. Adicione o caldo de legumes e a folha de louro. Aumente o fogo para alto até ferver. Reduza o fogo para médio e cozinhe por cerca de 30 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva quente!