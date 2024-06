3 receitas de paçoca para fazer em casa

A paçoca é um doce típico das festas juninas. Feita principalmente de amendoim, ela pode ser preparada de maneira simples em casa, exigindo poucos ingredientes e um processo fácil de seguir. Além da receita clássica, existem diversas variações que podem ser exploradas. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Paçoca tradicional

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

e sem pele 1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma farofa fina. Coloque em um recipiente e mexa com as pontas dos dedos para o amendoim soltar o óleo. Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.

