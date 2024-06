Veja os sintomas e como combater a síndrome do cérebro de pipoca

Pensamento acelerado, dificuldade de foco, pouca concentração, baixa produtividade e a sensação incômoda de não conseguir acompanhar o ritmo do mundo moderno são tão comuns que já têm até nome: síndrome do cérebro de pipoca.

Na expectativa de processar várias tarefas ao mesmo tempo, a mente dá sinais de exaustão. Que atire a primeira pedra quem nunca se perdeu nas dezenas de abas abertas simultaneamente na tela do computador e, é claro, no cérebro.

O termo foi usado pela primeira vez em 2011 pelo cientista da computação David Levy para descrever a impressão de que o cérebro “pula” insistentemente de uma atividade para outra. De lá para cá, a expressão se popularizou e, ainda que Levy seja um defensor da inteligência artificial, ele faz críticas severas ao uso excessivo da tecnologia — principalmente ao que ele chama de vida multitarefas.

Mestre em Análise do Comportamento, o psicólogo Guilherme Alcântara Ramos diz que as pessoas têm a falsa impressão de serem mais produtivas quando fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas alerta: “Esse comportamento tem ‘armadilhas’ e pode afetar a saúde mental, piorar a nossa capacidade criativa, reduzir a produtividade, levar à exaustão mental e causar uma sensação de ineficiência e impotência”.

Redução da capacidade de concentração

De acordo com Guilherme Alcântara Ramos, que é professor do curso de Psicologia da UniCuritiba — instituição que integra a Ânima —, a síndrome do cérebro de pipoca gera um círculo vicioso e leva as pessoas a buscarem cada vez mais informação e agilidade nas tarefas, tornando inalcançáveis a plena satisfação e a produtividade.