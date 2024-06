Veja os benefícios de praticar pilates durante o frio

No frio, é comum reduzir as atividades físicas e preferir o conforto das cobertas. No entanto, é essencial manter o corpo em movimento mesmo com as temperaturas mais baixas. A prática regular de pilates, por exemplo, ajuda a fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e aumentar a circulação sanguínea. Esses aspectos são essenciais para combater a rigidez e as dores articulares, que tendem a piorar no outono e no inverno.

“Durante os dias de outono, quando começa a diminuição de temperatura, é comum que as dores, principalmente aquelas articulares, voltem com mais frequência. Com o pilates, conseguimos relaxar os músculos, diminuindo os desconfortos musculares, já que no frio a musculatura tende a ‘encurtar’ geralmente na região do pescoço e das costas”, explica a professora Josi Araújo, da Pure Pilates.

Para ter resultados mais efetivos do pilates, o recomendado é treinar mais de uma vez na semana. “O ideal é que pratiquem pelo menos duas vezes na semana. Os objetivos mudam quando pensamos na prática no período do outono, focamos mais na diminuição de dores e fazemos um trabalho mais efetivo no sistema respiratório”.