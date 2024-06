Veja o que fazer e visitar em Florida Keys

No extremo sul da Flórida, esse famoso arquipélago reúne belas praias, recifes de corais e cidades tranquilas com um clima bem tropical

No extremo sul da Flórida, esse famoso arquipélago reúne belas praias, recifes de corais e cidades tranquilas com um clima bem tropical. Entre a parte continental do estado e o Caribe, as Florida Keys são um destino que parece feito sob medida para quem quer relaxar e aproveitar aquele clima permanente de férias. As opções de lazer são inúmeras, desde mergulhar entre corais a curtir um drinque ao pôr do sol no ponto mais ao sul dos Estados Unidos.

Um grande diferencial deste arquipélago é que suas principais ilhas são ligadas ao continente pela Overseas Highway (Florida Keys Scenic Highway), com dezenas de pontes sobre o mar. Essa facilidade de acesso faz das Florida Keys um destino favorito para uma road trip.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir de Miami, são cerca de 90 km até o centro de Key Largo, a primeira cidade do arquipélago. De lá até Key West, a última comunidade do trajeto, são mais de 150 km de paisagens paradisíacas – e a estrada já é uma atração em si, com vistas de tirar o fôlego para o mar que varia entre tons de turquesa e verde-esmeralda. Mas não tenha pressa: a ideia desse roteiro é percorrer o caminho com calma, ao longo de vários dias, fazendo paradas em cada ilha.