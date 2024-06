5 receitas práticas com quinoa para inserir na dieta

Pimentões recheados com quinoa (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) - Portal EdiCase

Você já se pegou pensando em como variar o cardápio sem abrir mão da saúde e do sabor? A quinoa é uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada e sem complicações. Rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, essa semente pode transformar suas refeições de forma simples e eficiente. Além de versátil, a quinoa combina com diversos ingredientes, permitindo criar pratos deliciosos e equilibrados. Quer aprender como preparar refeições rápidas e saudáveis com quinoa? Então continue lendo e descubra cinco receitas práticas para inclui-la no seu dia a dia. Pimentões recheados com quinoa Ingredientes 2 pimentões verdes

2 pimentões amarelos

2 pimentões vermelhos

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de milho -verde em conserva

-verde em conserva 1/2 xícara de chá de carne moída

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Lave bem os pimentões e corte-os ao meio, no sentido do comprimento. Retire as sementes e as membranas internas, deixando os pimentões limpos para receber o recheio. Reserve. Em uma panela, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até a quinoa absorver toda a água e ficar macia. Reserve a quinoa cozida. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o milho-verde e misture bem. Junte a quinoa cozida e mexa até todos os ingredientes estarem bem incorporados.

Disponha os pimentões cortados em uma assadeira e recheie cada metade com a mistura de quinoa, milho-verde e carne moída. Regue os pimentões recheados com um fio de azeite de oliva, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a a 180 °C por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, ou até os pimentões estarem macios e levemente dourados. Retire os pimentões do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de servir. Salada de quinoa com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de água

1 xícara de tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de pimentão amarelo fatiado

1/2 cebola-roxa fatiada

Folhas de rúcula, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Lave a quinoa em água corrente para remover o amargor. Em uma panela, coloque quinoa e a água. Leve ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até a quinoa absorver toda a água e ficar macia. Deixe esfriar antes de montar a salada. Em uma saladeira, distribua os ingredientes em camadas para manter a salada fresca. Comece com uma camada de quinoa cozida. Adicione uma camada de tomates-cereja cortados ao meio. Em seguida, coloque uma camada de pimentão amarelo fatiado. Adicione uma camada de cebola-roxa fatiada e finalize com folhas de rúcula. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto. Sirva em seguida.