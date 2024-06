5 questões sobre o impacto do álcool no emagrecimento

Médico explica como bebidas alcoólicas podem comprometer os resultados da dieta e do treino

O consumo de bebidas alcoólicas faz parte da cultura de muitas pessoas, sendo frequentemente associado a celebrações, eventos sociais e momentos de descontração. No entanto, o consumo excessivo pode prejudicar significativamente a saúde. Além disso, o álcool é rico em calorias vazias e pode atrapalhar os esforços de emagrecimento, pois reduz a capacidade do corpo de queimar gordura, altera o metabolismo e frequentemente leva a ingestão de alimentos pouco saudáveis.

Por isso, a seguir, o médico do esporte Luiz Tintori, fundador da clínica Mizu, centro de cuidado humano que atua com emagrecimento, performance esportiva e reposição hormonal, responde algumas questões mais comuns sobre o impacto das bebidas alcoólicas nos resultados da dieta e do treino. Confira!

1. Posso beber álcool durante a dieta?

Pensando somente em termos calóricos, pode, pois a bebida entrará na conta de calorias da dieta. No entanto, esse consumo traz alterações metabólicas no corpo, mudanças hormonais de cortisol e testosterona, além da redução da absorção de muitas vitaminas, principalmente do complexo B, o que prejudica a saúde e o resultado da dieta a longo prazo.