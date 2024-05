Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de junho de 2024

Marte em Áries formará um aspecto tenso com Plutão, indicando um período de acesso a dores profundas, impulsionando a transformação com coragem e determinação. Porém, também poderá levar a ações radicais e impulsivas, além de aumentar os conflitos.

Mercúrio também estará em conjunção com Urano e Júpiter, favorecendo viagens, autoconhecimento e a possibilidade de se libertar de padrões limitantes, promovendo mais consciência e flexibilidade nas ideias. No entanto, a mente se manterá muito ativa e agitada.

Nesta semana, o Sol em Gêmeos estará em conjunção com Vênus e Mercúrio, passando pela Lua no meio da semana e fazendo quadratura com Saturno. Embora essa energia geminiana traga movimento, Saturno indicará limitações e bloqueios que poderão gerar desconforto e insegurança, mas também ajudará a desenvolver maturidade e senso de realidade para melhor direcionar sua energia.

Negociações ficarão lentas, porém mais seguras e confiáveis. Você entrará em uma fase com bastante energia e vitalidade para lutar por sua autonomia e independência. No entanto, encontrará sentimentos de insegurança aflorados por medos e traumas internos.

Apesar da necessidade de movimentos sociais, as responsabilidades da vida te levarão a desacelerar, colocar os pés no chão e lidar com possíveis empecilhos e bloqueios, capazes de atrasar seus planos. Embora um pouco desconfortável, essa fase permitirá organizar a mente e obter mais clareza sobre o direcionamento da sua energia.

Lembrando sempre que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Embora desafiador, esse período permitirá organizar melhor suas ações e direcioná-las com maturidade e consciência, aumentando as chances de alcançar o resultado almejado. Procure se acolher, cuidar das emoções e agir com cautela, assim tudo ficará bem.

Tudo será sentido de maneira mais intensa nesta semana, fazendo com que as emoções oscilem mais. A presença de pessoas que proporcionam segurança se tornará muito importante. Você enfrentará sentimentos de insegurança e autocobrança, além de situações que não fluirão na velocidade desejada.

Nesta semana, apesar da possibilidade de ganhar mais dinheiro e aumentar a habilidade para gerenciar seus recursos, surgirão algumas limitações e situações que poderão te impedir de usufruir do conforto desejado. Essa fase permitirá lidar com as finanças de maneira mais consciente e responsável.

Observe e cuide das emoções e de tudo que gera gatilhos de dores e feridas antigas. Utilize sua coragem para enfrentar esses medos e ressignificá-los, encontrando uma força interior significativa. Os movimentos em grupo continuarão favoráveis e ajudarão a equilibrar suas emoções.

Virgem

Você entrará em uma fase de crescimento na vida profissional e, nesta semana, se aproximará mais de pessoas que admira, receberá o reconhecimento de seus superiores e experimentará mais abundância financeira. Aproveite esse momento com consciência e atenção às oportunidades que surgirem.

No entanto, também enfrentará sentimentos de insegurança e autocobranças, além de pressões internas que poderão abalar sua autoconfiança e levar a pensamentos de desesperança e pessimismo. Não se deixe abater por esses sentimentos e procure analisar com maturidade e senso de realidade como tem se dedicado à sua carreira e o que pode fazer para alcançar seus objetivos.

Libra

Você viverá uma fase de maior conexão com seus sonhos e ideais e, nesta semana, esses sentimentos ficarão ainda mais evidentes, assim como o desejo de expandir seus horizontes e se conectar com aquilo em que realmente acredita. Aproveite o momento para se nutrir de suas crenças, dedicando-se aos estudos religiosos, espirituais e acadêmicos.

Entretanto, atente-se à tendência a cometer excessos e exagerar no otimismo, pois isso poderá causar diversos prejuízos. Apesar desse entusiasmo, você enfrentará situações desagradáveis capazes de gerar atrasos em seus planos ou bloqueios, mas que também ajudarão a desenvolver um maior senso de realidade.

Escorpião

O escorpiano entrará em uma fase de maior contato com suas sombras e dores internas (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Nesta semana, você entrará em uma fase de maior contato com suas sombras e dores internas, mas também encontrará mais força e esperança para ressignificar as situações traumáticas vividas e se libertar de padrões de comportamento nocivos.

Mesmo enfrentando desafios, conseguirá se conectar com toda a potência necessária para se transformar e desapegar do que faz mal, direcionando-se para um caminho mais consciente e abrindo espaço para novas oportunidades em sua vida. Atente-se aos sentimentos de pessimismo que poderão surgir e não se deixe levar por eles. Encare as situações com consciência e maturidade para ressignificá-las e seguir em frente.

Sagitário

Você buscará equilíbrio e harmonia nos seus relacionamentos, especialmente no afetivo, e nesta semana tais sentimentos ficarão ainda mais em evidência. No entanto, enfrentará inseguranças e carências que poderão levá-lo(a) a ceder excessivamente por medo do abandono.

Tenha cuidado com isso e observe as dinâmicas nas suas relações com mais maturidade, estabelecendo limites necessários e lembrando de se acolher e se valorizar. Também enfrentará medos e feridas do passado que abalarão sua autoestima, mas tenha coragem para enfrentá-los e reconhecer suas qualidades.

Capricórnio

Apesar de você viver uma fase mais movimentada e de organização na rotina, neste período os movimentos desacelerarão e surgirão maiores cobranças e responsabilidades. Isso poderá levar a sentimentos de pessimismo, então foque em resolver os desafios que aparecerem de maneira consciente e madura.

Acolha suas emoções e busque fortalecer-se no que proporciona segurança emocional, permitindo que lide com as situações com mais otimismo e racionalidade. Por outro lado, também surgirão novos movimentos, trazendo mais energia e alegria à sua rotina, além de boas mudanças.

Aquário

O aquariano viverá uma fase de maior conexão com sua essência e brilho pessoal (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

Você viverá uma fase de maior conexão com sua essência e brilho pessoal, mas enfrentará autocobranças e inseguranças que poderão fazer com que duvide de si e de seu potencial. Sentimentos de carência também surgirão, afetando suas relações e causando instabilidade emocional, levando-o(a) a aceitar menos do que realmente merece.

Atente-se a esses movimentos internos e não se deixe levar pelo pessimismo. Fortaleça sua consciência do verdadeiro potencial, dedique-se às atividades de que gosta e proporcionam prazer e acolha os desconfortos que surgirem para aprender com eles e identificar suas raízes.

Peixes

Você entrará em uma fase de maior conexão com suas memórias, lembranças e relações familiares. Bom momento para se fortalecer emocionalmente por meio dessas conexões. No entanto, nesta semana, enfrentará cobranças e limitações que poderão causar bastante desconforto.

Será uma oportunidade desafiadora para encarar suas relações familiares e memórias de maneira mais consciente e realista, estabelecendo os limites necessários, tanto externos quanto internos. Além disso, reconhecerá a importância de oferecer a si o acolhimento que busca no outro. Isso te fortalecerá e ajudará a alcançar um equilíbrio ainda maior.

Por astróloga Thaís Mariano