4 características do gato da raça LaPerm

O primeiro gato da raça LaPerm surgiu nos Estados Unidos, em 1982, resultado de uma mutação genética. De uma ninhada de seis gatinhos, um nasceu comprido, magro e sem pelos, com orelhas grandes e espaçadas. Após seis semanas, o filhote desenvolveu uma pelagem encaracolada, recebendo o nome de Curly (encaracolado, em inglês). O bichano chamou a atenção das pessoas e, com isso, sua criadora, Linda Koehl, resolveu desenvolver uma raça com apenas essas características.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato da raça LaPerm!

1. Aspectos físicos

O LaPerm é um gato de pequeno a médio porte, magro e musculoso. Ele pode medir entre 25 e 30 cm e pesar de 5 a 8 kg. Geralmente, os machos são maiores que as fêmeas. Segundo a TICA (The International Cat Association), sua principal característica é a pelagem encaracolada – que pode ser longa ou curta –, macia, solta e afastada do corpo. Além disso, todas as cores e padrões são aceitos. Os bigodes desse animal também são cacheados. As orelhas são grandes e com cachos na base. Os olhos são amendoados e expressivos. A cauda é coberta por pelos ondulados.