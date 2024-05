5 dicas para se preparar para os vestibulares do meio do ano

Especialista explica quais são as diferenças e vantagens de fazer as provas neste período

A especialista esclarece, contudo, que isso pode variar de acordo com a instituição, curso e modalidade de ingresso. “É importante pesquisar as estatísticas de anos anteriores para ter uma ideia mais precisa da concorrência”, ressalta.

A preparação para os vestibulares que ocorrem no meio do ano já começou. Neste período, estudantes que não conseguiram ingressar em uma universidade no início de 2024 tentam uma nova chance para não terem que esperar até 2025. Mas essa não é a única vantagem dos vestibulares de inverno.

Diferenças entre as provas do meio e do início do ano

A percepção de dificuldade muda de acordo com o nível de preparo do vestibulando e familiaridade com o conteúdo cobrado, mas, no geral, não há diferença significativa entre as provas do meio e do início do ano nesse quesito.

“As universidades e instituições mantém um padrão de qualidade em seus vestibulares, independentemente do período. No entanto, algumas instituições podem apresentar provas com características ligeiramente distintas. É importante verificar o histórico de provas e o estilo da banca organizadora para se habituar com o formato e com o grau de exigência”.

Para auxiliar no processo de preparação para as provas do meio do ano, Andreia Piloto lista 5 dicas para os vestibulares. Confira!