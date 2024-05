6 curiosidades sobre o homem do signo de Gêmeos

Segundo a astróloga Thaís Mariano, esses nativos tendem a ser pessoas interessantes que amam socializar. “Você pode passar diversas horas conversando com eles sem se dar conta de quanto tempo passou. Isso porque sua conversa flui de forma leve e divertida, trazendo descontração”, afirma.

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco. Representando pelos gêmeos Castor e Pollux, personagens da mitologia grega e romana, o seu símbolo astrológico é o número romano II, que simboliza a dualidade, e o seu elemento é o Ar, o que indica que os homens deste signo são comunicativos, inquietos e estão sempre em busca de novidades.

1. Mudança é o seu sobrenome

Por ter como elemento o Ar, os geminianos costumam ser pessoas inquietas e superadaptáveis. Assim, eles estão sempre em busca de novidades e não gostam de viver na mesmice. Mas isso também pode ser um ponto negativo. “Sua necessidade de mudança faz com que ele tenha dificuldade em se comprometer com algo ou com alguém”, avalia Thaís Mariano.

2. Odeiam sentir que estão presos

Apesar de os nativos de Gêmeos serem considerados os falantes do zodíaco e não lidarem bem com a superficialidade, eles também não gostam de sentir que estão sendo controlados, principalmente em seus relacionamentos afetivos. Dessa forma, sempre buscam relações que não exijam muita profundidade deles. “E se, de alguma forma, [o nativo] se sentir preso, dará um jeito de escapar, como o ar”, explica a astróloga.