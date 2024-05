6 receitas de molhos caseiros para servir com carnes e massas  

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e deixe cozinhar até a cebola ficar transparente. Acrescente a farinha de trigo e misture até começar a dourar. Acrescente o leite e mexa até obter um molho homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e sirva com a massa de sua escolha.

Os molhos são excelentes alternativas de acompanhamento para as refeições. Versáteis, eles podem ser preparados com os mais diversos ingredientes, trazendo textura e sabor ao prato. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de molhos simples e práticos para você preparar em casa. Confira!

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo baixo até o açúcar derreter por completo. Adicione o alho e deixe cozinhar por 2 minutos. Por último, junte a polpa do tomate, o vinagre e o mel e mexa até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Molho de alho

Ingredientes

2 dentes de alho amassados

200 ml de leite

200 ml de óleo

Suco de 1 limão

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o alho, o sal e o leite e bata ficar homogêneo. Acrescente o óleo e o suco de limão e bata até obter um molho cremoso. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.

Molho pesto

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de manjericão

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de nozes

3 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No processador de alimentos, coloque o manjericão, o queijo parmesão, as nozes e os dentes de alho. Processe até que os ingredientes estejam bem picados. Com o processador ainda ligado, adicione o azeite de oliva lentamente até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Molho de gorgonzola

Ingredientes

200 g de queijo gorgonzola esfarelado

gorgonzola esfarelado 1 xícara de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o creme de leite e o leite, mexendo até aquecer. Acrescente o queijo e mexa até que derreta completamente e o molho fique homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.