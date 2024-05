5 dicas para mostrar e celebrar a cultura geek

No próximo dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek (ou Dia do Orgulho Nerd, como também é chamado). A celebração anual começou em 2006, na Espanha, e serve para ajudar as pessoas a expressarem sua paixão pelas mais variadas atividades dessa cultura, que abrange de filmes e quadrinhos a ciência, tecnologia, videogames, ficção científica e muito mais.

“O dia foi escolhido em homenagem à estreia do primeiro filme da franquia Star Wars, em 1977, mas também é conhecido pela comunidade geek como Dia da Toalha, graças à relevância da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams”, contextualiza Daniel Braga, diretor do Sana, maior evento geek do norte e nordeste.

De acordo um levantamento da plataforma de tecnologia Alura de 2023, a maioria dos geeks brasileiros tem entre 25 e 34 anos, representando cerca de 52% dos entrevistados — as outras faixas etárias compreendem 18 e 24 anos (20%); 35 a 44 anos (22%); 45 a 54 anos (9%); e acima de 64 anos (1%). Segunda a Alura, essas pessoas mostram preferências e hobbies variados, como computadores de alta performance, séries, filmes e livros de ficção científica ou fantasia, e heavy metal.