5 pratos tradicionais com proteína de soja

Em uma panela, coloque a proteína de soja, o vinagre e o shoyu e cubra com água. Leve ao fogo médio por 15 minutos para hidratar. Desligue o fogo, escorra completamente a água e reserve a proteína de soja. Encha outra panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e coloque o macarrão para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão.

A proteína texturizada de soja, também conhecida como PTS, é uma alternativa muito utilizada em receitas vegetarianas para substituir a carne animal. Rica em proteínas, fibras, cálcio e ferro, esse ingrediente pode ser utilizado no preparo de diversas receitas e rende combinações deliciosas. Por isso, confira 5 receitas com proteína de soja que vão surpreender o seu paladar!

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, o molho de soja e cubra com água. Deixe hidratar por 20 minutos. Depois escorra bem a proteína e esprema para retirar o excesso de água. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a proteína de soja, o molho de tomate e os tomates picados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a proteína de soja e o suco de limão e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, cominho, orégano e cheiro-verde e misture bem. Junte as azeitonas e o molho de tomate e mexa novamente para incorporar com os demais ingredientes. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em uma travessa, coloque metade do creme de mandioca e disponha a proteína de soja. Finalize com o restante do creme de mandioca e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.