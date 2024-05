No mundo animal, é grande a variedade de gatos que se destaca por sua beleza ou singularidade física, mas também por características que podem enganar à primeira vista. Algumas raças, com suas aparências imponentes ou expressões sérias, podem dar a impressão de serem bravas. No entanto, por trás dessas fachadas, muitos são incrivelmente dóceis e amigáveis.

Por isso, abaixo, confira 6 raças de gato que só aparentam ser bravas!

1. Maine Coon