6 dicas para alcançar notas altas no vestibular

Ter uma rotina sólida de estudos faz a dirença na hora do vestibular (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Em 24 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Vestibulando, uma data para reconhecer a dedicação dos estudantes que se preparam para o vestibular e incentivar aqueles que ainda alcançarão essa etapa dos estudos. A ocasião também serve para ressaltar a importância de estar preparado para as provas, servindo como um momento de reflexão e busca por melhorias no ensino. Além disso, é uma oportunidade para prezar pela saúde mental dos vestibulandos, que enfrentam grande pressão durante esse período tão importante. Para ajudar na jornada de preparação para os vestibulares, André Ricardo de Castro, diretor do Colégio Fibonacci e autor do material didático do Fibonacci Sistema de Ensino, traz seis dicas essenciais para alcançar notas altas. Confira abaixo! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Mantenha uma vida equilibrada O equilíbrio da saúde física e mental é crucial para um bom desempenho no vestibular. Estar emocionalmente estável e fisicamente saudável ajuda a enfrentar o estresse e as exigências dos estudos. “Se o aluno estiver com algum problema emocional ou mesmo físico, sentindo dores, ele, com certeza, não vai conseguir desempenhar o máximo que pode no momento da prova”, afirma o especialista do Fibonacci.

2. Estabeleça uma rotina de estudos Estudar um pouco a cada dia é uma estratégia comprovada pela neurociência. O cérebro aprende melhor quando absorve informações de forma gradual e constante. Estabeleça uma rotina de estudos diária e mantenha-a, garantindo que você esteja revisando os conteúdos regularmente. Isso contribui para uma aprendizagem significativa. 3. Domine o conteúdo Ter uma base sólida nas competências e habilidades avaliadas é fundamental. Saiba os temas abordados no vestibular e certifique-se de que você compreende profundamente cada assunto. O domínio do conteúdo é a base para responder às questões com confiança e precisão. Para garantir uma boa nota, o aluno deve estar atento aos critérios de avaliação e formato da prova (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)