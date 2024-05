8 curiosidades sobre o focinho do cachorro 

O focinho do cachorro desempenha um papel central na vida do animal e na forma como ele interage com o mundo ao redor. Além de ser uma poderosa ferramenta para detectar uma ampla gama de odores, o nariz tem funções que vão desde comunicação a regulação térmica. Ou seja, é cercado por uma infinidade de curiosidades interessantes para descobrir. Por isso, a seguir, confira algumas delas!

1. Marcas individuais

Os padrões no nariz do cachorro são diferentes para cada animal, assim como as impressões digitais em humanos. Inclusive, há softwares capazes de identificar cães por meio do focinho, ajudando a encontrar animais perdidos.

Além disso, dependendo da raça, cada nariz tem um formato e tamanho diferentes. Alguns são curtos e chatos, como os dos buldogues, enquanto outros, longos e pontiagudos, como os dos dobermans.