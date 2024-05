5 habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho 

Empresas consideram as human skills tão importantes quanto os conhecimentos técnicos

Com a taxa de desemprego atingindo o menor patamar dos últimos 10 anos no primeiro trimestre, registrando 7,9%, conforme os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 17 de maio, o mercado de trabalho brasileiro está em um momento promissor. Entretanto, para se destacar nesse ambiente em constante evolução, as habilidades básicas já não são mais suficientes.

As empresas estão em busca de profissionais que possuam competências estratégicas e adaptáveis às mudanças do cenário. Segundo um estudo da CareerBuilder, 77% das empresas consideram as human skills tão essenciais quanto às habilidades técnicas na hora de contratar novos colaboradores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“As human skills são atributos individuais não técnicos que permitem ao profissional manter bons relacionamentos com outros colaboradores e com o mundo ao seu redor, o que pode se tornar útil para qualquer área profissional”, explica o educador corporativo, Rodrigo Lang, que também é cofundador da Human AS, grupo educacional responsável por desenvolver habilidades humanas.