Veja como a fisioterapia ajuda no tratamento de dores na coluna

Especialista explica que exercícios e bons hábitos ajudam a prevenir e tratar as dores lombares

A dor na coluna é mais comum do que se pensa e pode ser associada a diferentes situações, como a má postura, esforços repetitivos ou problemas mais sérios como hérnia de disco ou fraturas e tumores. O estilo de vida sedentário e maus hábitos nas atividades do dia a dia também estão entre as causas da doença.

“O tratamento para esse desconforto depende do tipo e da localização da dor e pode ser feito com o auxílio da fisioterapia, medicamentos e nos casos mais graves, cirurgia. A dor na coluna nunca deve ser ignorada e somente um especialista pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento mais adequado”, explica o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine